Військовим з 28 ОМБр терміново потрібні ліки — волонтер Панченко

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 245

З кожним днем українські військові на крок ближчі до Перемоги. Але без нашої спільної допомоги це вдається важче. Тому волонтери звертаються до усіх небайдужих, та тих, хто має можливість допомогти.

Для 28 ОМБр медичної роти потрібні ліки: кетанов; пенталгін; солпадеін; ефералган; меновазин; фентанилові пластирі; оксиконтин; оксикодон.

Велике прохання допомогти усім, хто має можливість!

Телефон для зв’язку 096-099-62-60

4323347322860062 а Банк

Волонтер Дмитро Панченко



