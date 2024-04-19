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Військовим з 28 ОМБр терміново потрібні ліки — волонтер Панченко

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 245

 

Волонтери просять відгукнутися всіх небайдужих!

З кожним днем українські військові на крок ближчі до Перемоги. Але без нашої спільної допомоги це вдається важче. Тому волонтери звертаються до усіх небайдужих, та тих, хто має можливість допомогти.

Для 28 ОМБр медичної роти потрібні ліки: кетанов; пенталгін; солпадеін; ефералган; меновазин; фентанилові пластирі; оксиконтин; оксикодон.

Велике прохання допомогти усім, хто має можливість!

Телефон для зв’язку 096-099-62-60

4323347322860062 а Банк

Волонтер Дмитро Панченко


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Автор: Мирослава Українська
Теги: волонтери допомога військовим війна потрібні ліки
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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