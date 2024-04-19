У травні на Полтавщині робитимуть «закладки» з вакцинами

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Із початку місяця на Полтавщині зафіксували чотири випадки сказу у домашніх тварин, тому Держпродспоживслужба розкладатиме брикети з вакциною для зниження рівня захворюваності на сказ серед диких тварин

У травні фахівці Держпродспоживслужби почнуть розкладати на Полтавщині брикети з вакциною для зниження рівня захворюваності тварин на сказ. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Спеціальну вакцину розкладатимуть на території мисливських угідь області, окрім населених пунктів, боліт, водоймищ, авто- та залізничних шляхів і місць проведення польових робіт.

Антирабічна вакцина складається з поживної принади, яка має харчові та привабливі компоненти для тварин. Це брикет коричневого кольору, в середині якого знаходиться блістер з активними компонентами вакцини.

Також фахівці Держпродспоживслужби закликають громадян не чіпати та не переносити в інше місце принаду з вакциною.

Нагадаємо, з початку місяця на Полтавщині зафіксували чотири випадки захворювання на сказ у домашніх тварин. Від сказу загинули собаки у Решетилівці та у селах Калашники та Судіївка Полтавського району. Також у селі Носівка Полтавської громади від сказу загинув кіт.