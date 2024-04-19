Пішов на риболовлю і не повернувся: на Полтавщині знайшли 65-річного потопельника

Учора, 18 квітня, близько 12.30 у Карлівській громаді на Полтавщині у воді знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, до поліції звернулася родичка знайомого та повідомила про знайдене тіло. Жінка говорить, що напередодні, 17 квітня, її 65-річний родич пішов рибалити й не повернувся. Чоловіка не було усю ніч, тож на ранок його почали шукати. Згодом тіло загиблого виявили у водоймі поблизу села Максимівка Карлівської громади.
На місці події правоохоронці дістали тіло з води й відправили його на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини загибелі чоловіка.
Нагадаємо, на Полтавщині уже 5-ту добу тривають пошуки 13-річного хлопчика, який 14 квітня пішов на риболовлю і не повернувся.
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