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Надзвичайні новини, Полтавщина

Пішов на риболовлю і не повернувся: на Полтавщині знайшли 65-річного потопельника

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 676

 

У воді чоловіка знайшли його родичі

*фото ілюстративне

Учора, 18 квітня, близько 12.30 у Карлівській громаді на Полтавщині у воді знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до поліції звернулася родичка знайомого та повідомила про знайдене тіло. Жінка говорить, що напередодні, 17 квітня, її 65-річний родич пішов рибалити й не повернувся. Чоловіка не було усю ніч, тож на ранок його почали шукати. Згодом тіло загиблого виявили у водоймі поблизу села Максимівка Карлівської громади.

На місці події правоохоронці дістали тіло з води й відправили його на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, на Полтавщині уже 5-ту добу тривають пошуки 13-річного хлопчика, який 14 квітня пішов на риболовлю і не повернувся.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: fainemisto.tv
Теги: Полтавщина потопельник риболовля
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