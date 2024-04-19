До пошуків зниклого 13-річного хлопчика залучили рятувальників із Черкащини

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 192

До пошуків 13-річного хлопчика, який у неділю, 14 квітня, пішов на риболовлю і досі не повернувся, залучили надзвичайників з Черкащини. Про це повідомляють у ранковому зведенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Пошуки дитини продовжують фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення, рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини та спеціалісти обласної рятувально-водолазної служби.

Також до розшуку приєдналися і фахівці підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Черкаській області.

Станом на 18.00 18 квітня хлопця досі не знайшли. Рятувальники повідомляють, що пошукова операція продовжиться й сьогодні.

Нагадаємо, 13-річний хлопчик зник у неділю, 14 квітня. Він пішов рибалити на Сулу поблизу села Мусіївка Хорольської громади й досі не повернувся.

Прикмети дитини: зріст 165-166 см, статура худорлява, волосся світле.

Був одягнений: зелена курточка під пояс, темні штани.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування дитини, повідомити до поліції за телефонами 0952482065, 09945619361 або 102.