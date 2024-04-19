Повітряні сили України вперше збили бомбардувальник Ту-22М3 та дві крилаті ракети Х-22

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 244

У ніч з 18 на 19 квітня росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу, 29 з яких знищили українці

У ніч з 18 на 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, також під час сьогоднішньої атаки уперше знищили дві такі ракети Х-22.