Повітряні сили України вперше збили бомбардувальник Ту-22М3 та дві крилаті ракети Х-22

У ніч з 18 на 19 квітня росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу, 29 з яких знищили українці
У ніч з 18 на 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, також під час сьогоднішньої атаки уперше знищили дві такі ракети Х-22.
У ніч на 19 квітня російські військові завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою українські захисники знищили 29 повітряних цілей:
На Полтавщині цієї ночі повітряна тривога тривала з 3.38 по 6.15. Повітряні сили України повідомляли про рух безпілотників на Полтавщині о 4.36, 5.10, 5.42 та в районі Кременчука о 5.32. Також о 4.50, 4.56 та 4.58 повідомляли про групу крилатих ракет курсом на Полтавщину.
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