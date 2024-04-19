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Повітряні сили України вперше збили бомбардувальник Ту-22М3 та дві крилаті ракети Х-22

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 244

 

У ніч з 18 на 19 квітня росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу, 29 з яких знищили українці

У ніч з 18 на 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, також під час сьогоднішньої атаки уперше знищили дві такі ракети Х-22.

У ніч на 19 квітня російські військові завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань — РФ);
  • 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — РФ);
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
  • 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українські захисники знищили 29 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крилаті ракети Х-22.

На Полтавщині цієї ночі повітряна тривога тривала з 3.38 по 6.15. Повітряні сили України повідомляли про рух безпілотників на Полтавщині о 4.36, 5.10, 5.42 та в районі Кременчука о 5.32. Також о 4.50, 4.56 та 4.58 повідомляли про групу крилатих ракет курсом на Полтавщину.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: ракети безпілотники обстріл літак повітряні сили
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