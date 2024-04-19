У Кременчуці вандали зламали покажчик з назвою провулка, який перейменували на честь загиблого військового

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 247

Родина захисника Микити Клєцкова за власні кошти встановила цей покажчик

У Кременчуці невідомі вандали зламали дорожній покажчик з назвою провулка, який перейменували на честь загиблого військового Микити Клєцкова. Про це повідомили рідні захисника.

Родина за власні кошти встановила на минулих вихідних два дорожні покажчики, які погодили з дорожньою службою.

А вчора, 18 квітня, рідні побачили, що знак зруйнували на вулиці Вільної України. Вандали спочатку пилкою зробили надріз труби, а потім зламали покажчик. У той самий час знак на проспекті Полтавському стоїть.