У Кременчуці вандали зламали покажчик з назвою провулка, який перейменували на честь загиблого військового

У Кременчуці невідомі вандали зламали дорожній покажчик з назвою провулка, який перейменували на честь загиблого військового Микити Клєцкова. Про це повідомили рідні захисника.
Родина за власні кошти встановила на минулих вихідних два дорожні покажчики, які погодили з дорожньою службою.
А вчора, 18 квітня, рідні побачили, що знак зруйнували на вулиці Вільної України. Вандали спочатку пилкою зробили надріз труби, а потім зламали покажчик. У той самий час знак на проспекті Полтавському стоїть.
Нагадаємо, 27-річний Микита Клєцков проходив службу в батальйоні почесної варти, церемоніальному підрозділі українського Президентського полку. Потім був бійцем десантно-штурмового війська. Останній час служив у 137 батальйоні 35 бригади морської піхоти. Загинув герой 8 січня 2023 року поблизу міста Кремінна Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.