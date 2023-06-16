Двоє провулків у Кременчуці назвали на честь загиблих Героїв: Микити Клєцкова та Артема Березнюка

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 46

Сьогодні, 16 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати проголосували за перейменування двох провулків на честь загиблих захисників України.

Перейменували у Кременчуці:

провулок Червоний на провулок Артема Березнюка;

провулок Яснополянський на провулок Микити Клєцкова.

Артем Володимирович Березнюк боронив Україну в лавах спеціального штурмового загону «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», що входить до складу окремої механізованої бригади ДУК. Загинув 9 квітня 2023 року в районі населеного пункту Хромове Донецької області.

Микита Олегович Клєцков проходив службу в Батальйоні почесної варти, церемоніальному підрозділі українського Президентського полку. Потім був бійцем десантно-штурмового війська. Останній час служив у 137 батальйоні 35 бригади морської піхоти. Загинув герой 8 січня 2023 року поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області.