Двоє провулків у Кременчуці назвали на честь загиблих Героїв: Микити Клєцкова та Артема Березнюка

Сьогодні, 16 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати проголосували за перейменування двох провулків на честь загиблих захисників України.
Перейменували у Кременчуці:
Артем Володимирович Березнюк боронив Україну в лавах спеціального штурмового загону «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», що входить до складу окремої механізованої бригади ДУК. Загинув 9 квітня 2023 року в районі населеного пункту Хромове Донецької області.
Микита Олегович Клєцков проходив службу в Батальйоні почесної варти, церемоніальному підрозділі українського Президентського полку. Потім був бійцем десантно-штурмового війська. Останній час служив у 137 батальйоні 35 бригади морської піхоти. Загинув герой 8 січня 2023 року поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області.
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