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Двоє провулків у Кременчуці назвали на честь загиблих Героїв: Микити Клєцкова та Артема Березнюка

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 46

 

Рішення прийняли на сесії Кременчуцької міської ради 

Сьогодні, 16 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати проголосували за перейменування двох провулків на честь загиблих захисників України. 

13 вулиць та провулків Кременчука хочуть перейменувати — дві з них назвали на честь загиблих воїнів

Перейменували у Кременчуці:

  • провулок Червоний на провулок Артема Березнюка;
  • провулок Яснополянський на провулок Микити Клєцкова.

Артем Володимирович Березнюк боронив Україну в лавах спеціального штурмового загону «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», що входить до складу окремої механізованої бригади ДУК. Загинув 9 квітня 2023 року в районі населеного пункту Хромове Донецької області.

Микита Олегович Клєцков проходив службу в Батальйоні почесної варти, церемоніальному підрозділі українського Президентського полку. Потім був бійцем десантно-штурмового війська. Останній час служив у 137 батальйоні 35 бригади морської піхоти. Загинув герой 8 січня 2023 року поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла перейменування вулиці
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