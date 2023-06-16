У сквері «Бидгощ» планують встановити скульптуру від міста-побратима з Польщі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 378

Сьогодні, 16 червня, депутати Кременчуцької міської ради на сесії прийняли рішення про надання зеленій зоні біля «Спортлайф» статусу скверу. Тепер новий сквер має назву міста-побратима — «Бидгощ».

Перед голосуванням голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький зауважив, що місто чекає подарунок для скверу від міста-побратима, й вже пригледіли невеличку скульптуру.

- З думкою про те, щоб наше місто-побратим подарує нам якусь скульптуру для цього скверу. Ми навіть знаємо яка - мініскульптура, яку ми обговорювали... тримається на одній стрічці над водою, - сказав Віталій Малецький з проханням депутаті підтримати рішення, щоб створити більше туристичних магнітів у Кременчуці.

Зараз проводять роботи з благоустрою приватної території, яка розташована біля скверу. там для публічного простору відкриють невеличку набережну, щоб містяни мали можливість прогулюватися. Також планують встановити систему освітлення.

— 14 червня на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади було розглянуто питання щодо надання статусу скверу земельній ділянці по просп. Лесі Українки, в районі будівлі № 120 (СК «Спортлайф»), в Кременчуці та присвоєння йому назви «Бидгощ». Комісією було одноголосно прийнято позитивне рішення щодо вищезазначеного питання та доручено управлінню містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради підготувати проєкт рішення Кременчуцької міської ради «Про надання зеленій зоні загального користування по просп. Лесі Українки, в районі будівлі № 120 (СК «Спортлайф»), в Кременчуці статусу скверу з присвоєнням йому назви «Бидгощ», — мовиться у пояснювальній записці.

Депутати прийняли рішення про надання зеленій зоні загального користування орієнтовною площею 1,50 га по просп. Лесі Українки, в районі будівлі № 120 (СК «Спортлайф»), статус скверу. Також визначили балансоутримувачем скверу «Бидгощ» КП «Благоустрій Кременчука».