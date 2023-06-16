У сквері «Бидгощ» планують встановити скульптуру від міста-побратима з Польщі

Сьогодні, 16 червня, депутати Кременчуцької міської ради на сесії прийняли рішення про надання зеленій зоні біля «Спортлайф» статусу скверу. Тепер новий сквер має назву міста-побратима — «Бидгощ».
Перед голосуванням голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький зауважив, що місто чекає подарунок для скверу від міста-побратима, й вже пригледіли невеличку скульптуру.
- З думкою про те, щоб наше місто-побратим подарує нам якусь скульптуру для цього скверу. Ми навіть знаємо яка - мініскульптура, яку ми обговорювали... тримається на одній стрічці над водою, - сказав Віталій Малецький з проханням депутаті підтримати рішення, щоб створити більше туристичних магнітів у Кременчуці.
Зараз проводять роботи з благоустрою приватної території, яка розташована біля скверу. там для публічного простору відкриють невеличку набережну, щоб містяни мали можливість прогулюватися. Також планують встановити систему освітлення.
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