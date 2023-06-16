Схилившись на коліно, Кременчук попрощався з воїном «Азову» Вадимом «Гномом» Китаєвим

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Сьогодні, 16 червня, у Кременчуці провели в останню путь захисника України Вадима Китаєва, який загинув у Донецької області. Прощання відбулося у Палаці культури. Віддати шану військовому прийшли рідні, близькі, представники міської влади та побратими. Біля домовини у формі корабля з символом Ідея нації, огорнутий синьо-жовтий стяг України. Над тілом Вадима схилили голови згорьовані батьки, дружина та син.

Вадим В’ячеславович Китаєв народився 20 листопада 1980 року у Кременчуці. Навчався у кременчуцькій гімназії № 16. Працював на різних підприємствах міста. Військову службу проходив солдатом-гранатометником у батальйоні спеціального призначення бригади «Азов».

Колеги Вадима розповіли, що він працював на складі. За їх словами, Вадим був дуже добрим, завжди приходив на допомогу.

З перших днів повномасштабної російсько-української війни Вадим став добровольцем добровольчого формування № 3. Колишній командир взводу Сергій Каменник ледь стримуючи сльози згадував про Вадима лише хороші слова.

— Будемо його пам’ятати. Вадим загинув як герой! — сказав Сергій Каменник, командир колишнього 4 взводу ДФТГ № 3.

— Світла людина, надійний товариш. Досить добре був підготовлений боєць. І коли він зібрався йти у війська, я його не відмовляв. Світла пам’ять. На плечах таких людей тримається Україна, — додав підполковник у відставці, командир ДФТГ № 3 Андрій Чуйко.

Вадим Китаєв служив у батальйоні спеціального призначення бригади «Азов», тож і чин прощання відбувався по-особливому.

Кременчужанин захоплювався спортом й мав хорошу підготовку, тому потрапив до спецзагону Нацгвардії «Азов».

— Вадим багато на яких підприємствах працював. Дуже любив займатися спортом: велоспортом та альпінізмом. З початком бойових дій, він вступив до Добровольчого формування територіальних громад, де отримав ази військової підготовки.

Вони виконували бойове завдання. Після повернення, як це часто буває, були обстріляні ворогом і наш Вадим загинув. Це сталося у Запорізькій області у населеному пункті Мала Токмачка… Він був справжнім розвідником і не дарма мав позивний «Гном» — був маленький і спритний… Світла пам’ять нашому Герою! — розповів військовий з позивним Художник.

У холі МПК побратими зачитали молитву Українського націоналіста: «Україно, Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо ти — все життя моє, бо Ти — все моє щастя».

Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.