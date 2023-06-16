Ціни на заправках Полтавщини продовжують знижуватися: вартість пального 16 червня

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У п’ятницю на заправках однієї з мереж АЗС на Полтавщині знизились ціни на бензин та автогаз

Напередодні вихідних у п’ятницю, 16 червня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини продовжили знижуватися. Щоправда, на заправках одного з операторів ринку. На АЗС «U.GO» ціни на бензин А-92 знизили на 1,70 грн за літр, а на автогаз — на 20 копійок за літр.

Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

ПДВ на пальне повертається до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. За розрахунками директора консалтингової групи «А95» Сергія Куюна, це може призвести до зростання вартості бензину на 10 грн, дизельного пального — на 8 грн та скрапленого газу — на 3 грн за літр.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 16.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 46,89 0,00 0% Бензин А-95 44,81 0,00 0% Бензин А-92 41,94 -0,34 -0,804% Дизельне пальне 43,19 0,00 0% Газ автомобільний 22,23 -0,02 -0,100%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 16.06.2023 р.