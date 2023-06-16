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Кременчук, Війна

Медаллю «За військову службу Україні» посмертно нагородили молодшого сержанта Віктора Харченка

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 209

Нагороду вручили дружині військового

За особисту мужність та героїзм, виявлені при захисті України, медаллю «За військову службу Україні» посмертно нагородили молодшого сержанта Віктора Івановича Харченка.

16 червня нагороду дружині вручив заступник керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

 

— У нас велика родина, дружньо жили. Він мав золоті руки, не боявся ніякої роботи, відкрив не єдиний філіал підприємств, які працюють по всій Україні, навіть зараз вони працюють на благо наших ЗСУ. Також він дуже любив столярні роботи, його перша професія була пов’язана зі столярством. У нього залишилося багато робіт, не можу передати всього, що зробила ця людина в житті нашої родини, в житті підприємства, і в житті, мабуть, кожного із нас. Зараз він не серед нас, але в серцях, в думках, нам є що згадати, — розповіла дружина загиблого, Надія.

Нагадаємо, що Віктор Харченко був командиром відділення інженерно-саперного взводу. Виховував трьох синів, двох дорослих та маленького, та сина своєї дружини. Тривалий час Віктор жив і працював у Миргороді, Черкасах і Полтаві. Але доля так склалась, що він приїхав до Кременчука, організував тут фірму, яка пов’язана із гідравлікою великовантажних механізмів, автотранспортної техніки. Чоловік особисто організовував та відкривав нові філії. Також Віктор був столяром. У нього був цілий цех майстерні. Але 10 серпня 2022 року 51-річний молодший сержант Віктор Іванович Харченко загинув під час бойового зіткнення із супротивником поблизу населеного пункту Кузьминівка Донецької області.

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Автор: Дарія Згура
Теги: нагородження медаль посмертно війна
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