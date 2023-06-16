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Троє кременчужанок заблукали у горах на Закарпатті

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 284

Хотіли подивитись на місцеві краєвиди, але змушені були звернутись за допомогою до рятувальників

Вчора, 15 червня, під час проходження туристичного маршруту в районі водоспаду «Шипіт» на Закарпатті заблукали троє кременчужанок. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області.

 

Жінки відпочивали у селі Пилипець та захотіли подивитись місцеві краєвиди. Піднялись в гори зі сторони водоспаду «Шипіт», а спустились вже в ущелину підніжжя гори Ряпецка. Як дійти додому не знали.

Туристок знайшли за отриманими даними геолокації. Їх супроводили до тимчасового місця проживання. Медичної допомоги заблукалі кременчужанки не потребували.

 

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Автор: Дарія Згура
Теги: гори Карпати заблукали ДСНС
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