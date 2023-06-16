Троє кременчужанок заблукали у горах на Закарпатті

Вчора, 15 червня, під час проходження туристичного маршруту в районі водоспаду «Шипіт» на Закарпатті заблукали троє кременчужанок. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області.
Жінки відпочивали у селі Пилипець та захотіли подивитись місцеві краєвиди. Піднялись в гори зі сторони водоспаду «Шипіт», а спустились вже в ущелину підніжжя гори Ряпецка. Як дійти додому не знали.
Туристок знайшли за отриманими даними геолокації. Їх супроводили до тимчасового місця проживання. Медичної допомоги заблукалі кременчужанки не потребували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.