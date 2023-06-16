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У Кременчуці затримують виплати житлових субсидій — в чому причина та коли люди отримають кошти

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 422

 

Відділи обслуговування громадян в Кременчуці Головного управління ПФУ в Полтавській області не займаються перерахунками та виплатами субсидій

Сьогодні зранку, 16 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зателефонували кілька кременчужан зі скаргами та запитаннями щодо затримки у виплаті субсидій за житлово-комунальні послуги.

— Зазвичай субсидія нам приходила 5-6 числа. Сьогодні вже 16 червня, а кошти на банківську картку досі не поступили. Як оплачувати за житлово-комунальні послуги? Чому така затримка, чи будуть виплачувати субсидії та коли перерахують кошти? — запитала редакцію Катерина з Кременчука.

Ми зателефонували начальнику відділу обслуговування громадян № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роману Ареп’єву з проханням прокоментувати ситуацію.

— У Кременчуці знаходяться відділи обслуговування громадян № 6 та № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Вони не займаються перерахунками та виплатами субсидій, тому причини затримки я прокоментувати не можу. Цим займається відповідний відділ Головного управління ПФУ у Полтаві. Наразі ведеться перерахунок субсидій. Вважаю, що найближчими днями ці виплати будуть зроблені. Якщо не наступного тижня, то до кінця місяця люди точно отримають кошти, — пояснив Роман Ареп’єв.

Після цієї розмови ми зателефонували на номер начальника управління з питань виплат ГУ ПФУ в Полтавській області, який займається нарахуваннями та виплатами субсидій.

— Наразі проводиться автоматичне перерахування субсидій з опалювального на неопалювальний період. Затримка викликана саме цим. Працює програма, і тому я не можу сказати, коли точно буде завершено перерахунок. Але до кінця червня усі, хто має право на житлові субсидії, їх отримають, — зазначила Людмила Діденко.

Нагадаємо, що з жовтня 2022 року Пенсійний фонд України почав займатись виплатою пільг та субсидій, а з 1 грудня ще і їх призначенням. Раніше цими питаннями займалися органи соціального захисту населення.

Якщо у вас виникають питання стосовно правильності нарахування пенсії та її індексації, призначення субсидій чи пільг, то можна звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь.

Контакти відділу обслуговування громадян № 6 та № 7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області:

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони: 

(0536) 78-08-41 

(0536) 78-08-87 

«Гаряча лінія» Головного управління ПФУ в Полтавській області:

0-800-50-25-10 — безплатний;

(0532) 56-53-29 — для цивільних пенсіонерів;

(05322) 7-47-33 — для військових пенсіонерів;

Телефон контакт-центру (гарячої лінії) Пенсійного фонду України — 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71

Про індексацію пенсій, призначення субсидій та проблеми Кременчуцького сервісного центру ПФУ
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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ субсидії виплати затримка виплат
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