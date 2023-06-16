У Кременчуці затримують виплати житлових субсидій — в чому причина та коли люди отримають кошти

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 422

Відділи обслуговування громадян в Кременчуці Головного управління ПФУ в Полтавській області не займаються перерахунками та виплатами субсидій

Сьогодні зранку, 16 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зателефонували кілька кременчужан зі скаргами та запитаннями щодо затримки у виплаті субсидій за житлово-комунальні послуги.

— Зазвичай субсидія нам приходила 5-6 числа. Сьогодні вже 16 червня, а кошти на банківську картку досі не поступили. Як оплачувати за житлово-комунальні послуги? Чому така затримка, чи будуть виплачувати субсидії та коли перерахують кошти? — запитала редакцію Катерина з Кременчука.

Ми зателефонували начальнику відділу обслуговування громадян № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роману Ареп’єву з проханням прокоментувати ситуацію.

— У Кременчуці знаходяться відділи обслуговування громадян № 6 та № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Вони не займаються перерахунками та виплатами субсидій, тому причини затримки я прокоментувати не можу. Цим займається відповідний відділ Головного управління ПФУ у Полтаві. Наразі ведеться перерахунок субсидій. Вважаю, що найближчими днями ці виплати будуть зроблені. Якщо не наступного тижня, то до кінця місяця люди точно отримають кошти, — пояснив Роман Ареп’єв.

Після цієї розмови ми зателефонували на номер начальника управління з питань виплат ГУ ПФУ в Полтавській області, який займається нарахуваннями та виплатами субсидій.

— Наразі проводиться автоматичне перерахування субсидій з опалювального на неопалювальний період . Затримка викликана саме цим. Працює програма, і тому я не можу сказати, коли точно буде завершено перерахунок. Але до кінця червня усі, хто має право на житлові субсидії, їх отримають, — зазначила Людмила Діденко.

Нагадаємо, що з жовтня 2022 року Пенсійний фонд України почав займатись виплатою пільг та субсидій, а з 1 грудня ще і їх призначенням. Раніше цими питаннями займалися органи соціального захисту населення.

Якщо у вас виникають питання стосовно правильності нарахування пенсії та її індексації, призначення субсидій чи пільг, то можна звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь.