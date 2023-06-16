У Кременчуці затримують виплати житлових субсидій — в чому причина та коли люди отримають кошти

Відділи обслуговування громадян в Кременчуці Головного управління ПФУ в Полтавській області не займаються перерахунками та виплатами субсидій
Сьогодні зранку, 16 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зателефонували кілька кременчужан зі скаргами та запитаннями щодо затримки у виплаті субсидій за житлово-комунальні послуги.
Ми зателефонували начальнику відділу обслуговування громадян № 7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роману Ареп’єву з проханням прокоментувати ситуацію.
Після цієї розмови ми зателефонували на номер начальника управління з питань виплат ГУ ПФУ в Полтавській області, який займається нарахуваннями та виплатами субсидій.
Нагадаємо, що з жовтня 2022 року Пенсійний фонд України почав займатись виплатою пільг та субсидій, а з 1 грудня ще і їх призначенням. Раніше цими питаннями займалися органи соціального захисту населення.
Якщо у вас виникають питання стосовно правильності нарахування пенсії та її індексації, призначення субсидій чи пільг, то можна звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь.
Контакти відділу обслуговування громадян № 6 та № 7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області:
Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони:
(0536) 78-08-41
(0536) 78-08-87
«Гаряча лінія» Головного управління ПФУ в Полтавській області:
0-800-50-25-10 — безплатний;
(0532) 56-53-29 — для цивільних пенсіонерів;
(05322) 7-47-33 — для військових пенсіонерів;
Телефон контакт-центру (гарячої лінії) Пенсійного фонду України — 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71
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