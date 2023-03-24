Про індексацію пенсій, призначення субсидій та проблеми Кременчуцького сервісного центру ПФУ

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 364

Пенсійний фонд України у березні успішно провів індексацію пенсій, які збільшилися на суму від 100 до 1500 грн. Наразі проводиться інформаційна компанія, щоб роз’яснити людям особливості проведеного перерахунку пенсій.

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник відділу обслуговування громадян №7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роман Ареп’єв.

Він зауважив, що не всі пенсіонери зрозуміли, що індексації на 19,7% підлягала тільки основна частина пенсії без підвищень та доплат, тому дехто вважає, що їм перерахували неправильно.

— Держава виконала все, що обіцяла, на 100%, — заявив Роман Ареп’єв.

Він також додав, що з жовтня 2022 року Пенсійний фонд України почав займатись виплатою пільг та субсидій, а з 1-го грудня ще і їх призначенням. Раніше цими питаннями займалися органи соціального захисту населення.

Через це обсяг завдань, які виконують підрозділи Пенсійного фонду, значно збільшився, що потребувало збільшення штату працівників. Тому частину фахівців управлінь соціального захисту перевели працювати до відділів Пенсійного фонду.

А це своєю чергою спричинило брак приміщень у відділеннях Пенсійного фонду. Наразі цю проблему намагаються вирішити – зокрема передані архівні справи будуть переміщені в підвальне приміщення після проведення у ньому ремонту. Поки вони зберігаються у нерозпакованому стані.

Частину працівників Пенсійного фонду можуть розмістити в приміщенні колишнього Фонду соціального страхування, який знаходиться по вул. Європейській.

Втім, прийом громадян буде проводитися лише у сервісному центрі по вул. Велика Набережна, 9 (Перший Занасип).

Подавати документи на призначення субсидій можна також через ЦНАП. Були певні проблеми з програмним забезпеченням ЦНАПу, яке було не сумісно з програмним забезпеченням ПФУ, але ці проблеми наразі вирішуються.

Якщо виникають питання стосовно правильності нарахування індексації пенсії, призначення субсидій чи пільг, то можна звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь.

Контакти відділу обслуговування громадян №6 та №7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області:

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони:

(0536) 78-08-41

(0536) 78-08-87

«Гаряча лінія» Головного управління ПФУ в Полтавській області:

0-800-50-25-10 — безплатний;

(0532) 56-53-29 — для цивільних пенсіонерів;

(05322) 7-47-33 — для військових пенсіонерів;

Телефон контакт-центру (гарячої лінії) Пенсійного фонду України — 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71