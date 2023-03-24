На Полтавщині скоротили тривалість комендантської години

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 800

На Полтавщині скоротили тривалість комендантської години. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Із цим питанням до керівництва області звернулися аграрії. На Полтавщині стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

За рішенням Ради оборони області з 27 березня на Полтавщині комендантська година триватиме з 23.00 до 4.00 (до цього вона тривала до 5.00).