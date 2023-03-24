Кременчуцькі ліцеїстки стали призерками обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з англмови

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 256

Учениці наукового ліцею «Політ» стали призерками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Результати такі:

Ярина Чуб (Л-11А) - ІІ місце;

Дар‘я Верба (Л-11А) - ІІІ місце;

Марія Ткаченко (Л-10А) - ІІІ місце;

Софія Бурбига (Л-9А) - ІІІ місце.

Підготували учениць до олімпіади викладачі англійської мови Валентина Верещака та Ольга Мороз.

Нагадаємо, що також ліцеїстки «Польоту» стали призерками обласного етапу Міжнародного конкурсу з укрмови ім. Яцика.