Кременчуцькі ліцеїстки стали призерками обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з англмови

Учениці наукового ліцею «Політ» стали призерками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Результати такі:
Підготували учениць до олімпіади викладачі англійської мови Валентина Верещака та Ольга Мороз.
Нагадаємо, що також ліцеїстки «Польоту» стали призерками обласного етапу Міжнародного конкурсу з укрмови ім. Яцика.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.