26 березня у Кременчуці відбудеться відкриття виставки вириванок

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 182

Усіх запрошують подивитися на елементи найбільшої вириванки в Україні

У неділю, 26 березня, о 13.00 в читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній 9/16 відбудеться відкриття виставки «Живи та квітни, моя Україно!», присвяченої захисникам Батьківщини.

Будуть представлені творчі роботи вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього». В основі сюжетів 20 картин, створених під керівництвом Дмитра Короля, — українські свята, звичаї, культура та історія.

Принагідно нагадаємо, що нещодавно вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» завершили 2 частину вириванки розміром 3х2 м — колективну роботу «Дерево життя». Попереду виготовлення третьої частини майбутнього рекорду України.

Також відвідувачі зможуть насолодитися патріотичними піснями у виконанні вихованців музичної школи №1 під керівництвом Олени Родіної.

Вхід вільний.

Виставка триватиме до 30 червня.

Графік роботи бібліотеки:

від неділі до четверга — 10.00-18.00;

п'ятниця та субота — вихідні.

Нагадаємо, що у Картинній галереї Наталії Юзефович триває персональна виставка Анастасії Григоренко «Берегині та захисниці», яка є вихованицею Дмитра Короля.

*Вириванка — особлива техніка витинанки, в якій не використовують ножиці, а візерунок виконується за допомогою відщипування шматочків паперу руками.