26 березня у Кременчуці відбудеться відкриття виставки вириванок

У неділю, 26 березня, о 13.00 в читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній 9/16 відбудеться відкриття виставки «Живи та квітни, моя Україно!», присвяченої захисникам Батьківщини.
Будуть представлені творчі роботи вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього». В основі сюжетів 20 картин, створених під керівництвом Дмитра Короля, — українські свята, звичаї, культура та історія.
Принагідно нагадаємо, що нещодавно вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» завершили 2 частину вириванки розміром 3х2 м — колективну роботу «Дерево життя». Попереду виготовлення третьої частини майбутнього рекорду України.
Також відвідувачі зможуть насолодитися патріотичними піснями у виконанні вихованців музичної школи №1 під керівництвом Олени Родіної.
Вхід вільний.
Виставка триватиме до 30 червня.
Графік роботи бібліотеки:
Нагадаємо, що у Картинній галереї Наталії Юзефович триває персональна виставка Анастасії Григоренко «Берегині та захисниці», яка є вихованицею Дмитра Короля.
*Вириванка — особлива техніка витинанки, в якій не використовують ножиці, а візерунок виконується за допомогою відщипування шматочків паперу руками.
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