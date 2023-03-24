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26 березня у Кременчуці відбудеться відкриття виставки вириванок

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 182

 

Усіх запрошують подивитися на елементи найбільшої вириванки в Україні

У неділю, 26 березня, о 13.00 в читальній залі бібліотеки-філії №2 на Соборній 9/16 відбудеться відкриття виставки «Живи та квітни, моя Україно!», присвяченої захисникам Батьківщини.

Будуть представлені творчі роботи вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього». В основі сюжетів 20 картин, створених під керівництвом Дмитра Короля, — українські свята, звичаї, культура та історія. 

 

Принагідно нагадаємо, що нещодавно вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» завершили 2 частину вириванки розміром 3х2 м — колективну роботу «Дерево життя». Попереду виготовлення третьої частини майбутнього рекорду України.

 

Також відвідувачі зможуть насолодитися патріотичними піснями у виконанні вихованців музичної школи №1 під керівництвом Олени Родіної.

Вхід вільний.

Виставка триватиме до 30 червня.

Графік роботи бібліотеки:

  • від неділі до четверга — 10.00-18.00;
  • п'ятниця та субота — вихідні.

Нагадаємо, що у Картинній галереї Наталії Юзефович триває персональна виставка Анастасії Григоренко «Берегині та захисниці», яка є вихованицею Дмитра Короля.

*Вириванка — особлива техніка витинанки, в якій не використовують ножиці, а візерунок виконується за допомогою відщипування шматочків паперу руками.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада Відео: Анастасія Шаповалова
Теги: вириванка бібліотека-філія №2 виставка Бібліотека на Соборній КМЦПО Академія майбутнього анонс
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