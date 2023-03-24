Пішов рятувати друга й разом загинули: Кременчук попрощався з воїнами Борсуком та Гадяцьким

Сьогодні, 24 березня, у річницю Нацгвардії Кременчук в останню путь провів двох нацгвардійців: 41-річного Олексія Борсука та 38-річного Дениса Гадяцького. Вони служили в одній військовій частині А-3036 і захищали нашу державу від російської військової агресії з березня 2022 року. Й загинули в один день — 17 березня на Луганщині в районі населеного пункту Кремінна під час виконання бойового завдання.
Олексій Миколайович Борсук (27.09.81) був солдатом, помічником гранатометника 2 відділення оперативного призначення 2 взводу оперативного призначення 3 роти оперативного призначення на (бронетранспортерах) 1 батальйону оперативного призначення. У військового залишилися батьки, син та цивільна дружина.
Володимир додав, що разом з Олексієм навчалися у 5 школі. Після навчання Олексій працював зварювальником, згодом служив у ракетній частині.
Ще один товариш Віктор зауважив, що Олексій був позитивною людиною, жив завжди на позитиві.
Денис Іванович Гадяцький (08.01.85) був старшим солдатом, помічником гранатометника 3 відділення оперативного призначення 3 взводу оперативного призначення 3 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 1 батальйону оперативного призначення. У нього залишилися мати та донька.
Подруга Марго розповіла, що хлопці мешкали в одному районі Кременчука, до повномасштабної війни знали один одного, проте не були близькими друзями. Під час захисту країни вони потоваришували. Денис з позивний «Пірат» пішов на позицію за своїм другом «Барсом» під час обстрілів.
Родич Леонід додав, що Денис вирушив добровольцем. Коли пішов, мамі сказав, що поїхав «перекривати дах».
Під військовий оркестр домовини пронесли крізь живий коридор, далі автоколона під гул сирен вирушила до Свято-Миколаївського собору. Поховали військових на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
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