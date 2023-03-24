Пішов рятувати друга й разом загинули: Кременчук попрощався з воїнами Борсуком та Гадяцьким

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Воїни світла

Пішов рятувати друга й разом загинули: Кременчук попрощався з воїнами Борсуком та Гадяцьким

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 714

 

Двоє друзів загинули в один день на Луганщині

Сьогодні, 24 березня, у річницю Нацгвардії Кременчук в останню путь провів двох нацгвардійців: 41-річного Олексія Борсука та 38-річного Дениса Гадяцького. Вони служили в одній військовій частині А-3036 і захищали нашу державу від російської військової агресії з березня 2022 року. Й загинули в один день 17 березня на Луганщині в районі населеного пункту Кремінна під час виконання бойового завдання.

Завтра Кременчук попрощається з військовими Олексієм Борсуком та Денисом Гадяцьким
Прощання з військовими відбулося у Палаці культури, де вишукувалася жива черга, щоб віддати шану загиблим захисникам України, двом друзям, які боролися до останнього. Вклонитися та віддати шану прийшли рідні, друзі, колеги та представники міської влади. 
 
Поруч дві труни з друзями, огорнутими у синьо-жовті стяги, «Борсук» і «Пірат», а поруч родини, які до останнього не вірять у втрату найрідніших, яких забрала російська агресія. 

  

Олексій Миколайович Борсук (27.09.81) був солдатом, помічником гранатометника 2 відділення оперативного призначення 2 взводу оперативного призначення 3 роти оперативного призначення на (бронетранспортерах) 1 батальйону оперативного призначення. У військового залишилися батьки, син та цивільна дружина.

— Олексій намагався усе зробити для інших, як і для своїх рідних. З перших днів повномасштабної війни записався добровольцем, його взяли не одразу. А коли покликали — пішов не вагаючись: заради дітей, родини, нас усіх, — розповів друг Євген. 

Володимир додав, що разом з Олексієм навчалися у 5 школі. Після навчання Олексій працював зварювальником, згодом служив у ракетній частині.

— Разом їздили на рибалку і на відпочинок. Він був доброю людиною, йшов іншим на допомогу. Зараз ми втратили гарного батька, люблячого чоловіка, хорошого друга. Коли він приїздив всюди, ми бачилися. Дуже боляче нам, важка втрата — бо він справжній українець, — зауважив Володимир. 

Ще один товариш Віктор зауважив, що Олексій був позитивною людиною, жив завжди на позитиві. 

 

Денис Іванович Гадяцький (08.01.85) був старшим солдатом, помічником гранатометника 3 відділення оперативного призначення 3 взводу оперативного призначення 3 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 1 батальйону оперативного призначення. У нього залишилися мати та донька.

Подруга Марго розповіла, що хлопці мешкали в одному районі Кременчука, до повномасштабної війни знали один одного, проте не були близькими друзями. Під час захисту країни вони потоваришували. Денис з позивний «Пірат» пішов на позицію за своїм другом «Барсом» під час обстрілів. 

— 15 березня написав, що все добре, але трохи гучно. Він врятував одного друга і не кинув іншого. За час війни він став мені справжнім братом: стати саме тим, хто турбувався за інших. Перед загибеллю у нього було передчуття, проте він усіх заспокоював. Він завжди казав: «Мала, не плач, все буде гарно». Він загинув за нас, родину, за всю Україну і завжди хотів, щоб усі пам’ятали, якою ціною нам дається ця перемога», — розповіла волонтерка Маргарита Туаєва.

Родич Леонід додав, що Денис вирушив добровольцем. Коли пішов, мамі сказав, що поїхав «перекривати дах».

— Знаю його з самого народження. Він ріс дуже енергійним хлопцем: бадьорим, життєлюбом, різностороннім, любив риболовлю та мисливство. А коли уже одружився й у їх родині народилася донечка, намагався, щоб усе було по-людськи. А ще завжди відгукувався, допомагав у будь-який критичний момент близьким: і порадою, і ділом. Велика йому шана і подяка за те, що він своїм життям дав нам можливість бути живими. Доки житимемо, будемо його пам’ятати, — розповідає чоловік сестри загиблого Леонід.

Під військовий оркестр домовини пронесли крізь живий коридор, далі автоколона під гул сирен вирушила до Свято-Миколаївського собору. Поховали військових на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

Фото: Артем Коваленко
3
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 16 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх