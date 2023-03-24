Пішов рятувати друга й разом загинули: Кременчук попрощався з воїнами Борсуком та Гадяцьким

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 714

Двоє друзів загинули в один день на Луганщині

Сьогодні, 24 березня, у річницю Нацгвардії Кременчук в останню путь провів двох нацгвардійців: 41-річного Олексія Борсука та 38-річного Дениса Гадяцького. Вони служили в одній військовій частині А-3036 і захищали нашу державу від російської військової агресії з березня 2022 року. Й загинули в один день — 17 березня на Луганщині в районі населеного пункту Кремінна під час виконання бойового завдання.

Прощання з військовими відбулося у Палаці культури, де вишукувалася жива черга, щоб віддати шану загиблим захисникам України, двом друзям, які боролися до останнього. Вклонитися та віддати шану прийшли рідні, друзі, колеги та представники міської влади.

Поруч дві труни з друзями, огорнутими у синьо-жовті стяги, «Борсук» і «Пірат», а поруч родини, які до останнього не вірять у втрату найрідніших, яких забрала російська агресія.

Олексій Миколайович Борсук (27.09.81) був солдатом, помічником гранатометника 2 відділення оперативного призначення 2 взводу оперативного призначення 3 роти оперативного призначення на (бронетранспортерах) 1 батальйону оперативного призначення. У військового залишилися батьки, син та цивільна дружина.

— Олексій намагався усе зробити для інших, як і для своїх рідних. З перших днів повномасштабної війни записався добровольцем, його взяли не одразу. А коли покликали — пішов не вагаючись: заради дітей, родини, нас усіх, — розповів друг Євген.

Володимир додав, що разом з Олексієм навчалися у 5 школі. Після навчання Олексій працював зварювальником, згодом служив у ракетній частині.

— Разом їздили на рибалку і на відпочинок. Він був доброю людиною, йшов іншим на допомогу. Зараз ми втратили гарного батька, люблячого чоловіка, хорошого друга. Коли він приїздив всюди, ми бачилися. Дуже боляче нам, важка втрата — бо він справжній українець, — зауважив Володимир.

Ще один товариш Віктор зауважив, що Олексій був позитивною людиною, жив завжди на позитиві.

Денис Іванович Гадяцький (08.01.85) був старшим солдатом, помічником гранатометника 3 відділення оперативного призначення 3 взводу оперативного призначення 3 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 1 батальйону оперативного призначення. У нього залишилися мати та донька.

Подруга Марго розповіла, що хлопці мешкали в одному районі Кременчука, до повномасштабної війни знали один одного, проте не були близькими друзями. Під час захисту країни вони потоваришували. Денис з позивний «Пірат» пішов на позицію за своїм другом «Барсом» під час обстрілів.

— 15 березня написав, що все добре, але трохи гучно. Він врятував одного друга і не кинув іншого. За час війни він став мені справжнім братом: стати саме тим, хто турбувався за інших. Перед загибеллю у нього було передчуття, проте він усіх заспокоював. Він завжди казав: «Мала, не плач, все буде гарно». Він загинув за нас, родину, за всю Україну і завжди хотів, щоб усі пам’ятали, якою ціною нам дається ця перемога», — розповіла волонтерка Маргарита Туаєва.

Родич Леонід додав, що Денис вирушив добровольцем. Коли пішов, мамі сказав, що поїхав «перекривати дах».

— Знаю його з самого народження. Він ріс дуже енергійним хлопцем: бадьорим, життєлюбом, різностороннім, любив риболовлю та мисливство. А коли уже одружився й у їх родині народилася донечка, намагався, щоб усе було по-людськи. А ще завжди відгукувався, допомагав у будь-який критичний момент близьким: і порадою, і ділом. Велика йому шана і подяка за те, що він своїм життям дав нам можливість бути живими. Доки житимемо, будемо його пам’ятати, — розповідає чоловік сестри загиблого Леонід.

Під військовий оркестр домовини пронесли крізь живий коридор, далі автоколона під гул сирен вирушила до Свято-Миколаївського собору. Поховали військових на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.