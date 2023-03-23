Завтра Кременчук попрощається з військовими Олексієм Борсуком та Денисом Гадяцьким

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 938

Завтра, 24 березня, у Кременчуці попрощаються з двома захисниками України.

17 березня загинув Денис Іванович Гадяцький, в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна, Луганської області. Денис був призваний на військову службу під час мобілізації 5.03.2022 року та був старшим солдатом.

Залишились мати та донька.

Також 17 березня загинув Олексій Миколайович Борсук, в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна, Луганської області. Денис був призваний на військову службу під час мобілізації 5.03.2022 року та був солдатом.

Залишились дружина, син та батьки.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання відбудеться, а саме: