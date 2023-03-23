Кременчужанин Герой України Олег Голіней став полковником
Сьогодні, 15:31
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Вітаємо випускника Кременчуцького військового ліцею 2002 року
Кременчужанин, випускник Кременчуцького військового ліцею 2002 року, Герой України Олег Голіней став полковником. Про присвоєння чергового військового звання повідомив екскерівник військового ліцею Володимир Поляков.
— Вітаємо кременчужанина, випускника Кременчуцького військового ліцею 2002 року, Героя України Олега Гелінея з присвоєнням чергового військового звання «полковник». Ну що — тепер на черзі генерали! Слава Україні! Слава нашим героям! Ми пишаємося вами, хлопці! — написав Володимир Поляков.
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