Кременчужанин Герой України Олег Голіней став полковником

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Кременчужанин, випускник Кременчуцького військового ліцею 2002 року, Герой України Олег Голіней став полковником. Про присвоєння чергового військового звання повідомив екскерівник військового ліцею Володимир Поляков.

— Вітаємо кременчужанина, випускника Кременчуцького військового ліцею 2002 року, Героя України Олега Гелінея з присвоєнням чергового військового звання «полковник». Ну що — тепер на черзі генерали! Слава Україні! Слава нашим героям! Ми пишаємося вами, хлопці! — написав Володимир Поляков.