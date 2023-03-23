Чи буде з цінами на автомобільне пальне: його вартість на заправках Полтавщини 23 березня

Ціни на автомобільне пальне припинили знижуватися. Лише один оператор на Полтавщині у порівнянні з вчорашнім днем трохи зменшив вартість дизельного пального. Чи означає це те, що тренд на зниження вартості пального може повернутися в інший бік?
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,61
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
47,56
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
45,80
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
47,94
|-0,02
|-0,046%
|
Газ автомобільний
|
22,26
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
|
47,99
|
22,49
|
Motto
|
47,48
|
|
|
45,98
|
|
U.GO
|
47,45
|
45,45
|
43,45
|
47,25
|
21,95
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
49,99
|
23,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
50,00
|
20,94
|
Автотранс
|
46,98
|
|
47,98
|
22,48
|
БРСМ-Нафта
|
45,99
|
|
|
45,79
|
21,29
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
49,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
46,50
|
45,50
|
44,95
|
46,50
|
21,95
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