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Порівняння цін на бензин, дизпальне та автогаз у Європі та в Україні станом на 1 березня

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 3

 

Виявляється, що в Україні вартість автомобільного пального, попри війну, значно нижча ніж у більшості європейських країн

Ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ в Україні помітно відрізняються від цін на заправках в країнах Європи. Виявляється, що в Україні вартість автомобільного пального, попри війну, значно нижча ніж у більшості європейських країн.

Про це повідомляє autotravels.com.ua.

Ціни на бензин

Найнижчі ціни на бензин А-95 були в:

Туреччині – 1,04 євро

Україні – 1,23 євро;

Молдові – 1,25 євро;

Болгарії – 1,31 євро;

Румунії, Мальті, Північній Македонії – 1,34 євро;

Боснії та Герцеговині – 1,35 євро.

Найвищі ціни на бензин були в:

Ісландії - 2,10 євро,

Монако - 2,05 євро,

Норвегії - 2,04 євро,

Данії - 1,99 євро,

Фінляндії – 1, 94 євро.

У сусідній Польщі літр А-95 коштує 1,42 євро, а у Німеччині – 1,77 євро.

Ціни на дизпаливо

Найдешевше літр дизпалива обійдеться в:

Туреччині – 1,06 євро

Молдові – 1,12 євро,

Мальті - 1,21 євро,

Північній Македонії – 1,26 євро,

Україні – 1,32 євро,

Найвищі ціни на даний вид палива в Європі в:

Ісландії – 2,13 євро,

Монако – 2,11 євро,

Швеції – 2,06 євро,

Швейцарії - 2,05 євро,

Фінляндії – 1,98 євро.

У Польщі літр дизеля коштує 1,56 євро, а в Німеччині – 1,75 євро.

Ціни на автогаз

Найдешевше літр автогазу коштує в:

Литві – 0,58 євро,

Болгарії – 0,60 євро,

Туреччині – 0,60 євро,

Україні – 0,64 євро,

Албанії - 0,65 євро.

Найвищі ціни на літр автомобільного газу в:

Швейцарії – 1,28 євро,

Швеції – 1,17 євро,

Німеччині – 1,09 євро.

Франції – 1,00 євро,

Греції - 1,00 євро,

Іспанії – 1,00 євро.

У Польщі літр автогазу коштує – 0,68 євро, а в Німеччині – 1,09 євро.

Варто зазначити, що визначення середніх цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в європейських країнах проводиться на інформації з сайтів агрегаторів цін, офіційних урядових сайтів, сайтів паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись. Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть бути вищими на 10-20 євроцентів.

Середні ціни на автомобільне пальне в європейських країнах станом на 1 березня 2023 року

Країна

А-95

Дизель

Газ

Австрія

1.59 €

1.67 €

Албанія

1.62 €

1.66 €

0.65 €

Бельгія

1.72 €

1.70 €

0.82 €

Болгарія

1.31 €

1.46 €

0.60 €

Боснія і Герцоговина

1.35 €

1.42 €

0.76 €

Велика Британія

1.69 €

1.93 €

0.87 €

Греція

1.91 €

1.72 €

1.00 €

Данія

1.99 €

1.80 €

Латвія

1.60 €

1.65 €

0.83 €

Естонія

1.73 €

1.70 €

0.73 €

Ірландія

1.65 €

1.73 €

Ісландія

2.10 €

2.13 €

Іспанія

1.63 €

1.59 €

1.00 €

Італія

1.87 €

1.84 €

0.79 €

Кіпр

1.39 €

1.57 €

Литва

1.52 €

1.60 €

0.58 €

Люксембург

1.57 €

1.56 €

0.83 €

Мальта

1.34 €

1.21 €

Молдова

1.25 €

1.12 €

0.83 €

Монако

2.05 €

2.11 €

Нідерланди

1.82 €

1.68 €

0.83 €

Німеччина

1.77 €

1.75 €

1.09 €

Норвегія

2.04 €

1.90 €

Північна Македонія

1.34 €

1.26 €

0.81 €

Польща

1.42 €

1.56 €

0.68 €

Португалія

1.68 €

1.54 €

0.86 €

Румунія

1.34 €

1.49 €

0.82 €

Сербія

1.46 €

1.66 €

0.86 €

Словаччина

1.57 €

1.56 €

0.79 €

Словенія

1.36 €

1.49 €

0.94 €

Туреччина

1.04 €

1.06 €

0.60 €

Угорщина

1.62 €

1.66 €

0.98 €

Україна

1.23 €

1.32 €

0.64 €

Фінляндія

1.94 €

1.98 €

Франція

1.88 €

1.84 €

1.00 €

Хорватія

1.46 €

1.56 €

0.97 €

Чехія

1.59 €

1.55 €

0.74 €

Чорногорія

1.48 €

1.53 €

Швейцарія

1.85 €

2.05 €

1.17 €

Швеція

1.79 €

2.06 €

1.28 €
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Автор: Віктор Крук
Теги: ціни пальне бензин дизельне паливо автогаз Європа
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