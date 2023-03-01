Порівняння цін на бензин, дизпальне та автогаз у Європі та в Україні станом на 1 березня

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 3

Виявляється, що в Україні вартість автомобільного пального, попри війну, значно нижча ніж у більшості європейських країн

Ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ в Україні помітно відрізняються від цін на заправках в країнах Європи. Виявляється, що в Україні вартість автомобільного пального, попри війну, значно нижча ніж у більшості європейських країн.

Про це повідомляє autotravels.com.ua.

Ціни на бензин

Найнижчі ціни на бензин А-95 були в:

Туреччині – 1,04 євро

Україні – 1,23 євро;

Молдові – 1,25 євро;

Болгарії – 1,31 євро;

Румунії, Мальті, Північній Македонії – 1,34 євро;

Боснії та Герцеговині – 1,35 євро.

Найвищі ціни на бензин були в:

Ісландії - 2,10 євро,

Монако - 2,05 євро,

Норвегії - 2,04 євро,

Данії - 1,99 євро,

Фінляндії – 1, 94 євро.

У сусідній Польщі літр А-95 коштує 1,42 євро, а у Німеччині – 1,77 євро.

Ціни на дизпаливо

Найдешевше літр дизпалива обійдеться в:

Туреччині – 1,06 євро

Молдові – 1,12 євро,

Мальті - 1,21 євро,

Північній Македонії – 1,26 євро,

Україні – 1,32 євро,

Найвищі ціни на даний вид палива в Європі в:

Ісландії – 2,13 євро,

Монако – 2,11 євро,

Швеції – 2,06 євро,

Швейцарії - 2,05 євро,

Фінляндії – 1,98 євро.

У Польщі літр дизеля коштує 1,56 євро, а в Німеччині – 1,75 євро.

Ціни на автогаз

Найдешевше літр автогазу коштує в:

Литві – 0,58 євро,

Болгарії – 0,60 євро,

Туреччині – 0,60 євро,

Україні – 0,64 євро,

Албанії - 0,65 євро.

Найвищі ціни на літр автомобільного газу в:

Швейцарії – 1,28 євро,

Швеції – 1,17 євро,

Німеччині – 1,09 євро.

Франції – 1,00 євро,

Греції - 1,00 євро,

Іспанії – 1,00 євро.

У Польщі літр автогазу коштує – 0,68 євро, а в Німеччині – 1,09 євро.

Варто зазначити, що визначення середніх цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в європейських країнах проводиться на інформації з сайтів агрегаторів цін, офіційних урядових сайтів, сайтів паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись. Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть бути вищими на 10-20 євроцентів.

Середні ціни на автомобільне пальне в європейських країнах станом на 1 березня 2023 року