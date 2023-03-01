Порівняння цін на бензин, дизпальне та автогаз у Європі та в Україні станом на 1 березня

Виявляється, що в Україні вартість автомобільного пального, попри війну, значно нижча ніж у більшості європейських країн
Ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ в Україні помітно відрізняються від цін на заправках в країнах Європи. Виявляється, що в Україні вартість автомобільного пального, попри війну, значно нижча ніж у більшості європейських країн.
Про це повідомляє autotravels.com.ua.
Найнижчі ціни на бензин А-95 були в:
Туреччині – 1,04 євро
Україні – 1,23 євро;
Молдові – 1,25 євро;
Болгарії – 1,31 євро;
Румунії, Мальті, Північній Македонії – 1,34 євро;
Боснії та Герцеговині – 1,35 євро.
Найвищі ціни на бензин були в:
Ісландії - 2,10 євро,
Монако - 2,05 євро,
Норвегії - 2,04 євро,
Данії - 1,99 євро,
Фінляндії – 1, 94 євро.
У сусідній Польщі літр А-95 коштує 1,42 євро, а у Німеччині – 1,77 євро.
Найдешевше літр дизпалива обійдеться в:
Туреччині – 1,06 євро
Молдові – 1,12 євро,
Мальті - 1,21 євро,
Північній Македонії – 1,26 євро,
Україні – 1,32 євро,
Найвищі ціни на даний вид палива в Європі в:
Ісландії – 2,13 євро,
Монако – 2,11 євро,
Швеції – 2,06 євро,
Швейцарії - 2,05 євро,
Фінляндії – 1,98 євро.
У Польщі літр дизеля коштує 1,56 євро, а в Німеччині – 1,75 євро.
Найдешевше літр автогазу коштує в:
Литві – 0,58 євро,
Болгарії – 0,60 євро,
Туреччині – 0,60 євро,
Україні – 0,64 євро,
Албанії - 0,65 євро.
Найвищі ціни на літр автомобільного газу в:
Швейцарії – 1,28 євро,
Швеції – 1,17 євро,
Німеччині – 1,09 євро.
Франції – 1,00 євро,
Греції - 1,00 євро,
Іспанії – 1,00 євро.
У Польщі літр автогазу коштує – 0,68 євро, а в Німеччині – 1,09 євро.
Варто зазначити, що визначення середніх цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в європейських країнах проводиться на інформації з сайтів агрегаторів цін, офіційних урядових сайтів, сайтів паливних компаній. Ціни на пальне всередині країни можуть суттєво відрізнятись. Як правило, ціни на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей, можуть бути вищими на 10-20 євроцентів.
|
Країна
|
А-95
|
Дизель
|
Газ
|
1.59 €
|
1.67 €
|
—
|
1.62 €
|
1.66 €
|
0.65 €
|
1.72 €
|
1.70 €
|
0.82 €
|
1.31 €
|
1.46 €
|
0.60 €
|
1.35 €
|
1.42 €
|
0.76 €
|
1.69 €
|
1.93 €
|
0.87 €
|
1.91 €
|
1.72 €
|
1.00 €
|
1.99 €
|
1.80 €
|
—
|
1.60 €
|
1.65 €
|
0.83 €
|
1.73 €
|
1.70 €
|
0.73 €
|
1.65 €
|
1.73 €
|
—
|
2.10 €
|
2.13 €
|
—
|
1.63 €
|
1.59 €
|
1.00 €
|
1.87 €
|
1.84 €
|
0.79 €
|
1.39 €
|
1.57 €
|
—
|
1.52 €
|
1.60 €
|
0.58 €
|
1.57 €
|
1.56 €
|
0.83 €
|
1.34 €
|
1.21 €
|
—
|
1.25 €
|
1.12 €
|
0.83 €
|
2.05 €
|
2.11 €
|
—
|
1.82 €
|
1.68 €
|
0.83 €
|
1.77 €
|
1.75 €
|
1.09 €
|
2.04 €
|
1.90 €
|
—
|
1.34 €
|
1.26 €
|
0.81 €
|
1.42 €
|
1.56 €
|
0.68 €
|
1.68 €
|
1.54 €
|
0.86 €
|
1.34 €
|
1.49 €
|
0.82 €
|
1.46 €
|
1.66 €
|
0.86 €
|
1.57 €
|
1.56 €
|
0.79 €
|
1.36 €
|
1.49 €
|
0.94 €
|
1.04 €
|
1.06 €
|
0.60 €
|
1.62 €
|
1.66 €
|
0.98 €
|
1.23 €
|
1.32 €
|
0.64 €
|
1.94 €
|
1.98 €
|
—
|
1.88 €
|
1.84 €
|
1.00 €
|
1.46 €
|
1.56 €
|
0.97 €
|
1.59 €
|
1.55 €
|
0.74 €
|
1.48 €
|
1.53 €
|
—
|
1.85 €
|
2.05 €
|
1.17 €
|
1.79 €
|
2.06 €
|
1.28 €
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер