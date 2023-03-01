На Полтавщині в аварії загинув водій легковика, який зіткнувся з вантажівкою

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Пасажира Daewoo Lanos госпіталізували до лікарні з травмами

28 лютого близько 18.40 у Миргородському районі в аварії загинув чоловік. Про це інформує Миргородський районний відділ поліції та СУ ГУНП.

На 50 км автодороги Лубни-Миргород-Опішня зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos, під керуванням 53-річного мешканця Миргородського району, із вантажівкою Howo, за кермом якого їхав 32-річний мешканець Київської області.

Водій легковика загинув на місці події. 38-річного пасажира Daewoo Lanos, мешканця Миргородського району, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної події встановлює слідство.