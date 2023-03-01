У Кременчуцькому районі демонтували погруддя сталіністу Мічуріну

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У селі Веселий Поділ Семенівської громади демонтували погруддя російському біологу Івану Мічуріну. Про це повідомляє Полтавський офіс

Українського інституту національної пам’яті.

— Звеличений Йосипом Сталіним російський біолог і селекціонер-помолог, уродженець Рязанської губернії Росії ніяк не пов’язаний з історією Семенівської громади. Завжди вітав усі кремлівські ініціативи й схвалював ідеологічні рішення компартійних з’їздів. 1931-го Івана Мічуріна нагородили орденом Леніна, — йдеться у повідомленні.

Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконкому Семенівської селищної ради. Погруддя перебуватиме на території комунального підприємства «Комунальник», яке демонтувало його. Надалі бюст планують передати до музею.