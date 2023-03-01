У Кременчуцькому районі демонтували погруддя сталіністу Мічуріну

У селі Веселий Поділ Семенівської громади демонтували погруддя російському біологу Івану Мічуріну. Про це повідомляє Полтавський офіс
Українського інституту національної пам’яті.
Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконкому Семенівської селищної ради. Погруддя перебуватиме на території комунального підприємства «Комунальник», яке демонтувало його. Надалі бюст планують передати до музею.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер