Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мера Полтави Олександра Мамая

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 173

Його підозрюють у правопорушенні проти основ національної безпеки

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно міського голови Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у правопорушенні проти основ національної безпеки (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, посадовець в умовах воєнного стану поширив інформацію щодо розміщення підрозділів Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. Вказана інформація не розміщувалася у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління Служби безпеки України в Полтавській області.