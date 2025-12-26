ГО "Захист держави"
Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Полтавщина, Війна

На Полтавщині за 11 місяців сплатили майже 4,2 млрд грн військового збору

Вчора, 21:02 Переглядів: 108

 

Кошти спрямували до державного бюджету на підтримку Збройних сил України

Протягом січня–листопада 2025 року платники податків Полтавської області сплатили до державного бюджету 4 млрд 168,9 млн грн військового збору. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

У податковій зазначають, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків. Розмір платежу залежить від системи оподаткування.

Зокрема, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп сплачують 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2025 році щомісячний авансовий внесок становить 800 гривень.

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) перераховують 1% від доходу щоквартально, а підприємці на загальній системі оподаткування — 5% від чистого річного оподатковуваного доходу. Із заробітної плати найманих працівників військовий збір утримують у розмірі 5%.

Водночас самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період служби. Це передбачено законом № 4505-ІХ від 18 червня 2025 року, яким внесли зміни до Податкового кодексу України.

Таке звільнення застосовують автоматично — на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Воно діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: військовий збір податок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх