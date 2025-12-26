На Полтавщині за 11 місяців сплатили майже 4,2 млрд грн військового збору

Вчора, 21:02 Переглядів: 108

Протягом січня–листопада 2025 року платники податків Полтавської області сплатили до державного бюджету 4 млрд 168,9 млн грн військового збору. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

У податковій зазначають, що військовий збір сплачують усі категорії платників податків. Розмір платежу залежить від системи оподаткування.

Зокрема, фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп сплачують 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2025 році щомісячний авансовий внесок становить 800 гривень.

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) перераховують 1% від доходу щоквартально, а підприємці на загальній системі оподаткування — 5% від чистого річного оподатковуваного доходу. Із заробітної плати найманих працівників військовий збір утримують у розмірі 5%.

Водночас самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період служби. Це передбачено законом № 4505-ІХ від 18 червня 2025 року, яким внесли зміни до Податкового кодексу України.

Таке звільнення застосовують автоматично — на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Воно діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.