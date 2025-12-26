У Кременчуці 148 внутрішніх переселенців зможуть отримати житлові сертифікати

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 184

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п'ятницю, 26 грудня, серед 168 питань порядку денного більшість стосувалася ухвалення рішень щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених громадян, які проживали на тимчасово окупованій території та наразі є мешканцями Кременчука. Депутати затвердили рішення, які передбачають участь 148 осіб з числа ВПО у загальнонаціональній ініціативі щодо одержання сертифікатів на будівництво або придбання житла на підконтрольних Україні територіях.

Ці рішення були ухвалені попри те, що на рівні Кабміну механізм надання цієї допомоги ВПО не до кінця опрацьований. Роз'яснення з цього приводу депутатам надала заступниця міського голови Ольга Усанова.

На сесії депутати також надали згоду міському голові Віталію Малецькому на підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством розвитку громад та територій України та Кременчуцькою міською радою. Він передбачає дотримання принципів доброчесності у будівництві, прозорості та відкритості під час реалізації проєктів відновлення, захисту об’єктів критичної інфраструктури.

На сесії депутати також затвердили рішення, що стосуються збільшення зарплати державних реєстраторів, внесення змін у штатний розпис управління культури і туризму – введення нової посади фахівця, який буде відповідати за захист та впровадження української мови у громаді.

Крім того, депутати ухвали рішення щодо скорочення назви Кременчуцької міської ради – відтепер до цієї назви в офіційних документах не потрібно додавати Кременчуцького району Полтавської області. Так само як і до назви виконавчого комітету – він також тепер має офіційну назву виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, першим питанням на сесії депутати ухвалили рішення щодо нагородження Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана» старшого солдата однієї з військових частин ЗСУ.

А перед розглядом питань на сесії міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив почесні грамоти виконавчого комітету двом культурним діячам міста – співакам ансамблю пісні і танцю «Славутич» Віталію Шкурацькому та Максиму Лихману. Їх нагородили за активну громадянську позицію та вагому волонтерську діяльність – надання всебічної допомоги підрозділам ЗСУ. За останні пів року вони провели 24 концерти на яких зібрали близько 750 тисяч грн. На ці кошти культурні діячі та одночасно волонтери придбали чотири пікапи для підрозділів Сил оборони України.