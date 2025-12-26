ГО "Захист держави"
Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці 148 внутрішніх переселенців зможуть отримати житлові сертифікати

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 184

Офіційну назву Кременчуцької міської ради скоротили

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п'ятницю, 26 грудня, серед 168 питань порядку денного більшість стосувалася ухвалення рішень щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених громадян, які проживали на тимчасово окупованій території та наразі є мешканцями Кременчука. Депутати затвердили рішення, які передбачають участь 148 осіб з числа ВПО у загальнонаціональній ініціативі щодо одержання сертифікатів на будівництво або придбання житла на підконтрольних Україні територіях.

Ці рішення були ухвалені попри те, що на рівні Кабміну механізм надання цієї допомоги ВПО не до кінця опрацьований. Роз'яснення з цього приводу депутатам надала заступниця міського голови Ольга Усанова.

 

На сесії депутати також надали згоду міському голові Віталію Малецькому на підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством розвитку громад та територій України та Кременчуцькою міською радою. Він передбачає дотримання принципів доброчесності у будівництві, прозорості та відкритості під час реалізації проєктів відновлення, захисту об’єктів критичної інфраструктури.

На сесії депутати також затвердили рішення, що стосуються збільшення зарплати державних реєстраторів, внесення змін у штатний розпис управління культури і туризму – введення нової посади фахівця, який буде відповідати за захист та впровадження української мови у громаді.

Крім того, депутати ухвали рішення щодо скорочення назви Кременчуцької міської ради – відтепер до цієї назви в офіційних документах не потрібно додавати Кременчуцького району Полтавської області. Так само як і до назви виконавчого комітету – він також тепер має офіційну назву виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

 

Нагадаємо, першим питанням на сесії депутати ухвалили рішення щодо нагородження Почесною відзнакою – Нагрудним знаком Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана» старшого солдата однієї з військових частин ЗСУ. 

А перед розглядом питань на сесії міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив почесні грамоти виконавчого комітету двом культурним діячам міста – співакам ансамблю пісні і танцю «Славутич» Віталію Шкурацькому та Максиму Лихману. Їх нагородили за активну громадянську позицію та вагому волонтерську діяльність – надання всебічної допомоги підрозділам ЗСУ. За останні пів року вони провели 24 концерти на яких зібрали близько 750 тисяч грн. На ці кошти культурні діячі та одночасно волонтери придбали чотири пікапи для підрозділів Сил оборони України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія ВПО сертифікати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх