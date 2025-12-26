ГО "Захист держави"
Кременчук

Кременчуцька міська рада нагородила почесною відзнакою «Доблесть і пошана» старшого солдата

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 103

 

Захиснику України вручили нагрудний знак Кременчуцької міської територіальної громади одразу після ухвалення рішення на сесії міської ради

Сьогодні, 26 грудня, на останній у цьому році сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули 168 питань порядку денного. І першим серед них було ухвалення рішення про нагородження Почесною відзнакою — Нагрудним знаком Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана» старшого солдата однієї з військових частин ЗСУ, який виконує обовязки начальника комплексу радіоелектронної боротьби з БпЛА. Він є мешканцем нашого міста і був присутній у сесійному залі — захиснику України вручили нагрудний знак Кременчуцької міської територіальної громади одразу після ухвалення рішення.

Ця почесна відзнака вручається військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, які захищають незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність України.   

А перед розглядом питань на сесії міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив почесні грамоти виконавчого комітету двом культурним діячам міста — співакам ансамблю пісні і танцю «Славутич» Віталію Шкурацькому та Максиму Лихману. Їх нагородили за активну громадянську позицію та вагому волонтерську діяльність — надання всебічної допомоги підрозділам ЗСУ. За останні пів року вони провели 24 концерти на яких зібрали близько 750 тисяч грн. На ці кошти культурні діячі та одночасно волонтери придбали чотири пікапи для підрозділів Сил оборони України.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія нагородження солдат ЗСУ
