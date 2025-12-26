У Кременчуці нагородили двох співаків за допомогу ЗСУ — зібрали на своїх концертах 750 тисяч грн

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 380

За ці кошти культурні діячі та волонтери придбали для підрозділів ЗСУ чотири пікапи

Сьогодні, 26 грудня, перед розглядом питань на сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив почесні грамоти виконавчого комітету двом культурним діячам міста. Їх нагородили за активну громадянську позицію та вагому волонтерську діяльність — надання всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни та наближення перемоги.

Грамоти отримали Максим Лихман — соліст ансамблю пісні і танцю «Славутич» та Віталій Шкурацький — співак ансамблю пісні і танцю «Славутич».

Під час вручення грамот міський голова зазначив, що тільки за останні пів року — з липня по грудень 2025 року Максим Лихман та Віталій Шкурацький провели 24 концерти у Кременчуцькій, Градізькій, Піщанській та інших громадах. Під час цих концертів проводився благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Всього було зібрано близько 750 тис. грн, на які культурні діячі придбали чотири пікапи для підрозділів Сил оборони України.