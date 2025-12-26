ГО "Захист держави"
Нехай Різдво дарує світло! ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим!
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Допомога військовим

У Кременчуці нагородили двох співаків за допомогу ЗСУ — зібрали на своїх концертах 750 тисяч грн

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 380

 

За ці кошти культурні діячі та волонтери придбали для підрозділів ЗСУ чотири пікапи

Сьогодні, 26 грудня, перед розглядом питань на сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив почесні грамоти виконавчого комітету двом культурним діячам міста. Їх нагородили за активну громадянську позицію та вагому волонтерську діяльність — надання всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни та наближення перемоги.

 

Грамоти отримали Максим Лихман — соліст ансамблю пісні і танцю «Славутич» та Віталій Шкурацький — співак ансамблю пісні і танцю «Славутич».

 

Під час вручення грамот міський голова зазначив, що тільки за останні пів року — з липня по грудень 2025 року Максим Лихман та Віталій Шкурацький провели 24 концерти у Кременчуцькій, Градізькій, Піщанській та інших громадах. Під час цих концертів проводився благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Всього було зібрано близько 750 тис. грн, на які культурні діячі  придбали чотири пікапи для підрозділів Сил оборони України.

 

3
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія нагородження Славутич співак грамота
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх