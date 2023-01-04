Юридичний департамент Полтавської ОВА прокоментував звернення до президента Олександра Мамая

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У дописі йдеться, що полтавський міський голова викривлює реальні факти та маніпулює інформацією

Юридичний департамент Полтавської ОВА дав коментар щодо заяв міського голови Полтави Олександра Мамая, викладених у його зверненнях від 3-го січня.

У коментарі йдеться, що заяви пана Мамая стосовно нібито розголошення Полтавською обласною військовою адміністрацією 25 жовтня 2022 року непублічної інформації про ЗСУ (а саме про створення нового зенітного ракетного полку) не відповідають дійсності. Вказане можна розцінювати як спроби полтавського міського голови маніпулювати інформацією, штучно втягнути Полтавську ОВА у свої відносини з законом та використати це як лінію захисту.

Інформацію про формування нового зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід» оприлюднили на офіційній фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» 25 жовтня 2022 року (на фото вище). Лише після цього зазначені відомості розмістили на ресурсах Полтавської ОВА.

Юридичний департамент звертає увагу, що в інформації від 25.10.2022, розміщеній Полтавською ОВА, про формування нового зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід» не було вказано жодних деталей щодо розташування командування, особового складу й можливих переміщень військових і техніки ЗСУ.

Тож ототожнення полтавським міським головою Олександром Мамаєм своїх заяв від 15 грудня 2022 року, в яких СБУ вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ, з опублікованою Полтавською ОВА інформацією 25 жовтня 2022 року є безпідставним та викривлює реальні факти.