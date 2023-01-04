Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Надзвичайні новини, Полтавщина

Юридичний департамент Полтавської ОВА прокоментував звернення до президента Олександра Мамая

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 266

 

У дописі йдеться, що полтавський міський голова викривлює реальні факти та маніпулює інформацією

Юридичний департамент Полтавської ОВА дав коментар щодо заяв міського голови Полтави Олександра Мамая, викладених у його зверненнях від 3-го січня.

Сьогодні меру Полтави обирають запобіжний захід: Мамай записав звернення до президента

У коментарі йдеться, що заяви пана Мамая стосовно нібито розголошення Полтавською обласною військовою адміністрацією 25 жовтня 2022 року непублічної інформації про ЗСУ (а саме про створення нового зенітного ракетного полку) не відповідають дійсності. Вказане можна розцінювати як спроби полтавського міського голови маніпулювати інформацією, штучно втягнути Полтавську ОВА у свої відносини з законом та використати це як лінію захисту.

Інформацію про формування нового зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід» оприлюднили на офіційній фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» 25 жовтня 2022 року (на фото вище). Лише після цього зазначені відомості розмістили на ресурсах Полтавської ОВА.

Юридичний департамент звертає увагу, що в інформації від 25.10.2022, розміщеній Полтавською ОВА, про формування нового зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід» не було вказано жодних деталей щодо розташування командування, особового складу й можливих переміщень військових і техніки ЗСУ.

Тож ототожнення полтавським міським головою Олександром Мамаєм своїх заяв від 15 грудня 2022 року, в яких СБУ вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ, з опублікованою Полтавською ОВА інформацією 25 жовтня 2022 року є безпідставним та викривлює реальні факти.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: Олександр Мамай СБУ Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх