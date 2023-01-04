У Лубнах автомобіль ВАЗ збив велосипедиста

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3-го січня, близько 16.30, у Лубни Полтавської області, на проспекті Володимирському сталася ДТП. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Легковий автомобіль ВАЗ, яким керував 29-річний водій, зіткнувся із 47-річним велосипедистом. Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, На Полтавщині п'янючий водій на смерть збив велосипедиста.