Сьогодні у Лубенському районі горів житловий будинок

Сьогодні, вночі, в селі Маяківка, на вулиці Польовій Лубенського району сталася пожежа в приватному житловому будинку. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 5.00. Обійшлося без травмованих та загиблих. Вогонь знищив частину перекриття, побутові прилади, пошкоджено покрівлю, внутрішнє оздоблення стін та стелі, а від повного знищення полум'ям будинок врятували. До гасіння пожежі залучився 10-ий державний пожежно-рятувальний пост та одна пожежна машина.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер