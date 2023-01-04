Сьогодні у Лубенському районі горів житловий будинок

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 189

Сьогодні, вночі, в селі Маяківка, на вулиці Польовій Лубенського району сталася пожежа в приватному житловому будинку. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 5.00. Обійшлося без травмованих та загиблих. Вогонь знищив частину перекриття, побутові прилади, пошкоджено покрівлю, внутрішнє оздоблення стін та стелі, а від повного знищення полум'ям будинок врятували. До гасіння пожежі залучився 10-ий державний пожежно-рятувальний пост та одна пожежна машина.

Причина пожежі встановлюється.