На Полтавщині п'янючий водій на смерть збив велосипедиста

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19 грудня близько 9.00 46-річний водій легкового автомобіля Ford наїхав на велосипедиста у селі Ярохівка Диканської тергромади. Як інформує Полтавське районне управління поліції, про це до сектору поліцейської діяльності №2 (смт Диканька) повідомили перехожі. 52-річний постраждалий загинув на місці події.

За результатами огляду на стан сп’яніння у крові водія легковика виявили понад 1,5 проміле алкоголю (норма – 0,2).

За даним фактом слідчий підрозділ Головного управління поліції в Полтавській області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії.