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Кременчук, Надзвичайні новини

Є добра новина щодо ситуації на Кременчуччині від районної військової адміністрації

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 003

 

Кримінальна ситуація в районі залишається стабільною, а такого на Кременчуччині не було вже кілька місяців поспіль

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована. Протягом минулого дня надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було, проте, рятувальникам довелося часто виїжджати на гасіння пожеж.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької районної військової адміністрації.

Протягом минулої доби громадяни тричі викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Щодо одного з них поліцейські склали адмінпротокол про домашнє насильство. А от водіїв у стані алкогольного сп’яніння вчора затримано не було. Добра новина у тому, що такого на Кременчуччині не було вже кілька місяців поспіль. Чи то водії нарешті усвідомили, що за кермо автомобіля у нетверезому стані сідати не можна ні в якому разі, чи то це просто поліцейські недопрацювали, але факт залишається фактом.

Учора поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє про чотири виклики рятувальників протягом минулої доби. Це пожежа у дачному будинку в садовому товаристві «Маяк» поблизу Кривушів та загорання господарчої будівлі на території приватного домоволодіння у Новій Знам'янці. Постраждалих на цих пожежах не було. А на двох інших пожежах людей, що отримали опіки, довелося госпіталізувати. Горів занедбаний нежитловий будинок на провулку Бахмацькому в Кременчуці та сталося загорання кабіни вантажного автомобіля у Градизьку.

Причина виникнення пожеж та загорання автівки встановлюються.

19 грудня рятувальники виїжджали на повідомлення щодо короткого замикання в електромережі одної із квартир будинку №95 на вулиці Київській у Кременчуці. На щастя, коротке замикання не призвело до послідуючого горіння.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА нетверезий водій пожежі ДСНС коротке замикання
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