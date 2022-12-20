Кременчуччина попрощалися із Героєм-захисником Володимиром Івановим

Вчора, 19 грудня, жителі Семенівської громади Кременчуцького району віддали останню земну шану земляку — Герою, старшому солдату Володимиру Олександровичу Іванову.
Провести в останню путь захисника України прийшли представники влади, рідні, друзі, жителі громади. Присутні схилили голови у скорботі, зустрівши воїна на колінах.
Щирі слова співчуття рідним від усієї громади висловили селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков.
Громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана відважному сину українського народу, мужньому захиснику та справжньому патріоту України.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер