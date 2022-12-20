Кременчуччина попрощалися із Героєм-захисником Володимиром Івановим

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Вчора, 19 грудня, жителі Семенівської громади Кременчуцького району віддали останню земну шану земляку — Герою, старшому солдату Володимиру Олександровичу Іванову.

— Стійкий, мужній, вірний присязі народу України, відважний воїн, старший солдат, старший водій автомобільного взводу автомобільної роти підвозу продовольства, речового та військово-технічного майна батальйону логістики в/ч А0281 Володимир Олександрович Іванов, 1964 року народження, який від перших днів війни боронив рідну землю, загинув 7 грудня поблизу села Очеретине Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання, — йдеться у повідомленні.

Провести в останню путь захисника України прийшли представники влади, рідні, друзі, жителі громади. Присутні схилили голови у скорботі, зустрівши воїна на колінах.

Щирі слова співчуття рідним від усієї громади висловили селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков.

— Слава Захиснику, який боровся до останнього за мир, свободу, справедливість і загинув в ім’я своєї неньки-України та незламного українського народу. Кожного дня, прокидаючись на світанку й проводжаючи захід сонця з першою зорею у тихому небі, ми маємо згадувати про ціну, яку заплатили й платять наші воїни-земляки, — додали у громаді.

Громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і шана відважному сину українського народу, мужньому захиснику та справжньому патріоту України.