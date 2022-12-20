Незламні 300 днів повномасштабної війни в Україні

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Сьогодні, 20 грудня, виповнюється 300 днів із початку широкомасштабного російського вторгнення. За 300 днів війни й розправ над мирними жителями на окупованих територіях Росія перетворила багато українських міст на цвинтарі, непридатні для життя.

Упродовж 300 днів росія створила найбільшу міграційну кризу в Європі з часів Другої світової війни.

Однак за 300 днів українці переконалися в єдності своєї нації та готовності страждати й помирати заради свободи. Агресивна війна Росії проти України об'єднала весь демократичний світ у спільній боротьбі проти російської диктатури.

За 300 днів боротьби Збройні сили України відкинули ворога з Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Під час контрнаступу восени звільнили Харківщину, Миколаївщину та Херсон. Станом на 19 грудня втрати росіян у війні наближаються до 100 000 убитими.

Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні, розповів президент Володимир Зеленський.

- Але ми тримаємо оборону. І, головне, не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Уже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони. Іще цьогоріч росія втратить убитими 100 000 своїх солдатів, додав президент.

За даними Генштабу, розпочалася 300 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

На 300-й день широкомасштабної агресії рф втратила понад 99 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно становлять: