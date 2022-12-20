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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині адвокати намагалися підкупити суддю Полтавського апеляційного суду

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 228

 

Зловмисники діяли втрьох

13-19 грудня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру двом адвокатам та особі, яка позиціонувала себе як помічник адвоката, які намагались підкупити суддю Полтавського апеляційного суду. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Дії одного з адвокатів та «помічника» кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а іншого адвоката – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

За даними слідства, громадянин звернувся до особи, яка позиціонувала себе помічником адвоката, за правовою допомогою, бо на нього склали протокол за керування автомобілем в нетверезому стані. Натомість помічник запропонував допомогти «розв'язати питання» із суддею за «винагороду», залучивши знайомого адвоката. Однак їм це не вдалось і суд визнав громадянина винним.

Вказані особи, своєю чергою, пообіцяли скасувати це рішення в апеляційному порядку за $1800 і залучили до злочину ще одного адвоката. Вони отримали гроші, щоб передати судді Полтавського апеляційного суду двома траншами – $300 і $1500.

Після передачі останньої частини хабаря НАБУ і САП спільно з Департаментом стратегічних розслідувань в Полтавській області викрили зловмисників. Слідчі дії тривають, слідство встановлює усіх причетних до злочину людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: хабар суддя Адвокат корупція
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