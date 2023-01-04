Облив бензином та підпалив: поліція Полтави розслідує жорстоке вбивство

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2 січня у приватному секторі Полтави, 35-річний чоловік під час конфлікту облив знайомого бензином та підпалив. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.

35-річний господар літньої альтанки, в якій чоловіки проводили час, облив гостя бензином та підпалив його. Потерпілого з термічними опіками доставили до лікарні у тяжкому стані та 3 січня він помер.

За інформацією тимчасового виконувача обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції Петра Скічка, власника господарства затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці події. Наразі вбивця знаходиться під вартою.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.



Тривають слідчі дії.

За вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю Кримінальним кодексом України передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, У Глобиному чоловік облив жінку керосином і підпалив.