Поліція Миргородщини повідомила про підозру чоловікові за викрадення автомобіля

Сьогодні, 19:02

Слідчі поліції Миргородського району повідомили про підозру 39-річному жителю Лохвиці, якого підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем. Викрадений транспорт правоохоронці виявили під час патрулювання, коли чоловік перебував за кермом

До поліції звернулася мешканка Миргородського району із повідомленням про зникнення її автомобіля ВАЗ-21099, який був припаркований у селі Сенча. Невдовзі патрульні зупинили викрадений автомобіль на автодорозі між Сенчею та Лохвицею. За кермом перебував 39-річний чоловік, у якого поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це йдеться на сайті поліції Полтавщини.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадуємо, що в жовтні поліція розшукувала викрадача автомобіля Hyundai Terracan. ПІдозрбваному загрожувало від 5 до 8 років позбавлення волі.