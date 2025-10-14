ГО "Захист держави"
На Миргородщині поліція розшукала викрадений автомобіль та встановила ймовірного крадія

Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

Автомобіль Hyundai Terracan викрали з території домоволодіння у селі Сенча Миргородського району в ніч на 11 жовтня. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, розшукали автомобіль та особу, ймовірно, причетну до його викрадення. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

З повідомлення про викрадення позашляховика місцевий житель звернувся у відділення № 2 (місто Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 11 жовтня близько 11.40. Зі слів заявника, автомобіль Hyundai викрали з території його домоволодіння. Поліцейські розпочали досудове розслідування.

— У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські розшукали транспортний засіб біля річки в селі Сенча. Слідчі спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили речові докази з місця події. Також оперативники та слідчі встановили особу, ймовірно, причетну до незаконного заволодіння автомобілем. Ним виявився місцевий чоловік 1998 року народження, - заявив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом триває досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині викрали ВАЗ — поліція розшукала авто та ймовірного зловмисника.

Ми також повідомляли, що на Миргородщині упродовж години затримали юнака, який вкрав автомобіль.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини викрадення авто Миргородщина
