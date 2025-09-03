На Миргородщині юнак викрав ВАЗ, але його піймали за годину

Увечері 2 вересня в селі Сагайдак Миргородського району невідомий викрав автомобіль ВАЗ-2101, який власник залишив відчиненим біля двору. Про інцидент повідомили до поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти.
Менше ніж за годину правоохоронці виявили викрадений транспорт у селі Яреськи та встановили ймовірного викрадача. Ним виявився 18-річний житель Шишацької громади.
Слідчі вилучили речові докази та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Нагадаємо, що весною у Миргородському районі правоохоронці повідомили про підозру 19-річному місцевому мешканцю, який викрав автомобіль ВАЗ-2110.
