На Полтавщині 19-річний хлопець угнав ВАЗ-2110

У Миргородському районі правоохоронці повідомили про підозру 19-річному місцевому мешканцю, який викрав автомобіль ВАЗ-2110. Про це повідомили в поліції Полтавської області.
Інцидент стався в ніч на 26 квітня. До поліції звернувся власник авто, повідомивши про зникнення машини з його подвір’я. Авто було припарковане на неогородженій ділянці.
Як повідомив Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції, вже протягом короткого часу правоохоронцям вдалося встановити особу фігуранта. Ним виявився 19-річний житель району.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України. Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури.
Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно у Градизьку ВАЗ викрали з-під магазину.
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