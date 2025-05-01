На Полтавщині 19-річний хлопець угнав ВАЗ-2110

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Автівку викрали вночі з подвір’я — поліціянти швидко вийшли на слід зловмисника

У Миргородському районі правоохоронці повідомили про підозру 19-річному місцевому мешканцю, який викрав автомобіль ВАЗ-2110. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Інцидент стався в ніч на 26 квітня. До поліції звернувся власник авто, повідомивши про зникнення машини з його подвір’я. Авто було припарковане на неогородженій ділянці.

Як повідомив Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції, вже протягом короткого часу правоохоронцям вдалося встановити особу фігуранта. Ним виявився 19-річний житель району.

— Молодик заволодів автомобілем близько 1.30. Після викрадення він виїхав на авто, але невдовзі залишив його за межами дороги, — повідомив Ярмолюк.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України. Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури.

Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Градизьку ВАЗ викрали з-під магазину.