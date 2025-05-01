Кременчук очікує на нові тролейбуси: на які маршрути їх планують пустити

Ними планують підсилити напрямки, які потребують додаткового перевезення, а також запустити на нові маршрути
Кременчук очікує на придбання 18 нових тролейбусів. Сьогодні, 1 травня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради перший заступник мера Володимир Пелипенко розповів, на які маршрути їх планують пустити.
Нагадаємо, придбання нових тролейбусів для міста мер Кременчука Віталій Малецький анонсував на початку березня. Відомо, що придбати їх планують за допомогою підтримки програми міжнародного фінансування Європейського інвестиційного банку.
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