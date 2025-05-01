Кременчук очікує на нові тролейбуси: на які маршрути їх планують пустити

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 355

Ними планують підсилити напрямки, які потребують додаткового перевезення, а також запустити на нові маршрути

Кременчук очікує на придбання 18 нових тролейбусів. Сьогодні, 1 травня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради перший заступник мера Володимир Пелипенко розповів, на які маршрути їх планують пустити.

— У нас багато напрямків, які потребують додаткового перевезення, розробляються додаткові маршрути, і було уже неодноразово анонсовано, які маршрути в розробці. Тому найближчим часом, я думаю, ми зможемо додатково побачити, як і що у нас буде відбуватися із перевезеннями у Кременчуці, — розповів Пелипенко.

Нагадаємо, придбання нових тролейбусів для міста мер Кременчука Віталій Малецький анонсував на початку березня. Відомо, що придбати їх планують за допомогою підтримки програми міжнародного фінансування Європейського інвестиційного банку.