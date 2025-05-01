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Бізнес/Робота

АРМА шукає управителя для частки у Крюківському вагонобудівному заводі — актив має працювати на державу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 180

 Йдеться про 25% статутного капіталу, які раніше належали австрійській компанії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило повторний збір пропозицій щодо управління 25% частки у статутному капіталі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Про це повідомили на офіційному сайті агентства 30 квітня.

Частка, що підлягає управлінню, становить понад 21,5 млн гривень та раніше належала австрійській компанії Capital Management GmbH. Вона була передана в управління державі у межах арешту активів.

АРМА підкреслює, що головна мета — забезпечити ефективне управління цим активом, що передбачає не лише його збереження, а й реальний економічний ефект для держави.

— Ми шукаємо надійного управителя, який зможе захищати державні інтереси та сприяти розвитку підприємства в нинішніх складних умовах, — йдеться у повідомленні АРМА.

Усіх потенційних управителів запрошують до участі у ринкових консультаціях. Подробиці щодо вимог — на сайті АРМА.

Йдеться про частку російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ АРМА вагонзавод
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