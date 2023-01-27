Укрзалізниця планує взяти в управління частку Крюківського вагонзаводу, що належала росіянину

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Раніше в УЗ натякали, що передача АРМА частки заводу, яка контролювалася громадянином росії, позитивно вплине на виплату заборгованості перед КВБЗ

Державна Укрзалізниця братиме участь у конкурсі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на вибір керуючого заарештованим пакетом акцій КВБЗ розміром 25% його статутного капіталу.

Про це на брифінгу 27 січня розповів голова правління УЗ Олександр Камишін, повідомляє NV Бізнес.

Мова йде про частку російського акціонера Сергія Гамзалов, які у 2012 році придбала підконтрольна росіянину Сергію Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management.

«Це питання, скоріше, до АРМА. Як і раніше, ми готові взяти цю частку в оперативне управління, і як тільки АРМА виставить на конкурс цю частку, ми братимемо участь, і вважаю, що у нас буде хороша позиція, щоб прийняти її в управління», — сказав Камишін.

Нагадаємо, ці акції було заарештовано у травні в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до росії через низку збиткових контрактів.

За даними слідства, Крюківський завод купував за завищеними цінами комплектування до залізничного рухомого складу у російських компаній, причетних до збройної агресії рф проти України. У липні минулого року Голосіївський районний суд Києва передав частку у статутному капіталі Крюківського вагонобудівного заводу, яку контролює росіянин Станіслав Гамзалов, АРМА.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», через те, що Укрзалізниця не розраховується за вже поставлені вагони за державним замовленням, КВБЗ зупинився на невизначений час. Сума боргу на сьогодні складає 1,4 млрд гривень. В офіційній відповіді Укрзалізниця визнала, що борг є, проте бюджетні кошти спрямовуються в першу чергу на виплати, від яких залежить безпека та обороноздатність нашої держави. Водночас в Укрзалізниці висловили впевненість у тому, що «передача частки заводу, яка контролювалася громадянином росії, Агентству з розшуку та менеджменту активів позитивно вплине на періодичність цих виплат та нівелює ризики перерахування коштів країні-агресору».

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