Яка сьогодні якість повітря у Кременчуці

У Кременчуці вже другий день помірно погіршилася якість повітря. Про це свідчать дані моніторингу в екологічному чат-боті SaveEcoBot, який поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля.
Станом на 15.00 індекс якості — 66. Це може негативно впливати на самопочуття кременчужан із захворюваннями органів дихання.
Інші первинні дані по Кременчуку:
Слідкувати за станом якості повітря можна на сайті «Кременчуцького Телеграфу» — у правому верхньому куті є відповідний віджет.
Раніше ми писали, що запрацював чат-бот «Календар здорових українців».
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер