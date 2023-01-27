Яка сьогодні якість повітря у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 206

Чому чутливі люди можуть відчувати дискомфорт

У Кременчуці вже другий день помірно погіршилася якість повітря. Про це свідчать дані моніторингу в екологічному чат-боті SaveEcoBot, який поєднує дані про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля.

Станом на 15.00 індекс якості — 66. Це може негативно впливати на самопочуття кременчужан із захворюваннями органів дихання.

Інші первинні дані по Кременчуку:

PM2.5: 18.8 мкг/м³

PM10: 55.1 мкг/м³

Температура: -0.5 °C

Відносна вологість: 83.8 %

Атмосферний тиск: 1010.3 гПа

Слідкувати за станом якості повітря можна на сайті «Кременчуцького Телеграфу» — у правому верхньому куті є відповідний віджет.

Раніше ми писали, що запрацював чат-бот «Календар здорових українців».