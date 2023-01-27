У п'ятьох кременчужан вчора виявили COVID-19

26 січня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 3 жінки віком від 50 до 60 років, 37-річний чоловік і 15-річна дитина.
3 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 10 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 25 січня у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер