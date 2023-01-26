13 нових випадків захворювання COVID-19 вчора зареєстрували у Кременчуці

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25 січня у Кременчуці зареєстрували 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

3 жінки віком від 48 до 65 років;

3 чоловіки віком від 44 до 58 років;

5 дітей від 1 до 17 років.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 7 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 425;

одужало - 26 626;

померло - 737.

Раніше ми писали, що минулого тижня у Кременчуцькому районі зареєстрували 91 новий випадок захворювання COVID-19.

Нагадуємо, що в Україні зафіксували перше зараження новим підвидом штаму «Омікрон» під назвою «Кракен».