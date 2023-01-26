У Кременчуці переселенцям видаватимуть державну допомогу у вигляді продуктових наборів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 352

У Кременчуці розпочинається видача державної допомоги у вигляді продуктових наборів для переселенців, які зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року за місцем проживання у Кременчуцькій міській громаді. Про це повідомляє мерія.

Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук» за номером телефону 0 800 33 22 21 (дзвінки приймаються з 8.00 до 20.00 щоденно).

Отримати продуктовий набір можна буде в будні дні з 9.00 до 16.00 за однією з адрес:

Кременчуцька гімназія №12 (вул. Володимира Великого, буд. 52);

Кременчуцька гімназія №1 (вул. Чкалова, буд. 1а);

Кременчуцька гімназія №29 (вул. Республіканська, буд. 76).

Для отримання продуктового набору потрібно при собі мати оригінали документів: