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Де у Кременчуці вигідніше здати чи купити долар, євро та злотий: курс валют на 26 січня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 98

 

Євро в деяких банках трохи подорожчав, а курс долара та злотого майже не змінився – прогноз експерта

Національна валюта залишається стабільною і прогнози експертів щодо курсу гривні на найближчу перспективу звучать оптимістичні.

Максимальний курс готівкового євро у касах банків Кременчука у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 25 копійок, хоча у більшості банків зростання обмежилось декількома копійками. А курс долара США та польського злотого майже не змінився.

У касах банків в Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,33 грн. Вчора долар за максимальним курсом можна було здати за 40,30 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні, як і вчора знову можна у відділеннях Полтава-Банку, де найвищий курс (40,33 грн за $1) А найкращий курс для купівлі долара сьогодні, як і увесь останній тиждень, заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1). Проте валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу долара виставив ПУМБ (41,00 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають 40,70 грн.

Щодо курсу євро, то у банках Кременчука його можна здати по 41,50 – 43,25 грн (вчора за євро давали максимум 43,20 грн), а продають по 43,20 – 44,75 грн (мінімальний курс, за яким продавали євро у Кременчуці вчора був такий самий, а максимальний зріс на 25 копійок).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна в Аккордбанку, де найвищий курс (43,20 грн), а найкращий курс купівлі євро заявили одразу 3 банки (43,20 грн). Проте, зазвичай у касах банків з низьким курсом валютної готівки для вільного продажу немає. Найвищий курс продажу євро (44,75 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти і значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку зранку євро продавали по 43,65 грн.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,00 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,30 грн. За минулу добу курс купівлі-продажу злотого не змінився.

Найвигідніше здати злотий можна в Креди Агриколь Банку (9,00 грн), а найдешевший курс продажу злотого виставив МТБ Банк (теж 9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу там немає. У касах Полтава-банку злотий є і придбати його можна по курсу 9,20 грн.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 26.01.2023 року:

  • долар - 36,5686 грн;
  • євро – 39,7629 грн (вчора був 39,7226 грн);
  • злотий – 8,4322 (вчора був 8,4292 грн).

Курс долара в Україні у лютому, ймовірно, залишиться на тому ж рівні, а національна валюта буде укріплюватись. Такий прогноз дав керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. За його словами, ніяких факторів, які б негативно впливали на валюту, наразі не передбачається.

Він вважає, що буде відбуватися поступове і повільне укріплення гривні через те, що приплив валюти через зовнішню допомогу бюджету зростає. Водночас немає ніяких таких фундаментальних факторів, які б суттєво тиснули на курс гривні.

Основним ризиком для курсу гривні виступає геополітичний фактор, вважає експерт.

Курс валют у Кременчуці на 25 січня: де вигідніше здати чи купити долар, євро та злотий
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Автор: Віктор Крук
Теги: НБУ обмін валюти обмінник долар банки
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